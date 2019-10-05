الرئيسية | عربي و دولي رئيس البرلمان العراقي: نحتاج ثورة لمحاربة الفساد

وطنا اليوم ـ عمان قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد، وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.

وأكد الحلبوسي "رفضه التصادم المسلح في التظاهرات"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

ودعا الحلبوسي في كلمة، القائد العام للقوات المسلحة إلى "التحقيق الفوري في سقوط ضحايا".

كما دعا المتظاهرين الى "دعم القوات الأمنية التي حاربت وتحارب داعش الإرهابي، والحفاظ على ممتلكات الدولة من المخربين".

وتابع "نحتاج الى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد"، مؤكداً أن الفساد آفة يجب القضاء على حيتانها.

وكشف الحلبوسي جملة من المشاريع التي ستعتمد مثل بناء 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان، وتوزيع منح لأكثر من مليون أسرة.

وطالب "بتوزيع عادل لإيرادات الدولة، ورسم سياسات واضحة لاستيعاب الخريجين".

كما أعلن الحلبوسي، تشكيل لجنة خدمة برئاسته تضم اتحادات، ستباشر عملها اعتباراً من السبت.

وأكد دعم البرلمان لرئيس الوزراء لتحقيق الإصلاح، مؤكداً ضرورة حل أو إيقاف عمل مجالس المحافظات.

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