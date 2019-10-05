الرئيسية | عربي و دولي ضبط 13 طناً من الذهب و37 مليار دولار نقداً بمنزل عمدة صيني

وطنا اليوم ـ عربي دولي عثرت السلطات الصينية على مجموعة من سبائك الذهب و30 مليار جنيه إسترليني (37 مليار دولار) نقداً في قبو داخل منزل عمدة صيني وصف بالفاسد، وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «الصن» البريطانية.



ويزعم أيضاً أن عمدة مدينة هايكو، تشانغ تشي البالغ من العمر 58 عاماً، لديه مجموعة من العقارات الفاخرة، وسيواجه عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانته «بجرائم اقتصادية».



وتم التحقيق مع تشي من قبل لجنة الرقابة الوطنية، حيث عثرت على 13.5 طن من الذهب بقيمة ملايين الدولارات.



ويظهر مقطع فيديو صوره المحققون وهم يتفحصون المكان كومة عملاقة من الذهب، بعضها يمتد من الرفوف إلى الأرض.



وعثرت السلطات على أكوام من العملات النقدية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في منزل السياسي في الحزب الشيوعي، ويختلف نوع العملات من الدولار إلى اليوان الصيني واليورو.



وكان تشي سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة. وكان أيضاً عضواً في اللجنة الدائمة لمقاطعة هاينان.



وتم تجريد العمدة السابق المشين من كلا اللقبين من قبل لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.



وفي هذه الأثناء، يقوم الزعيم الصيني شي جينبينغ بقمع الفساد لأن هذه الخطة تمثل سياسة رئيسية للحزب الشيوعي.



ووجهت اتهامات بالفساد إلى أكثر من 10 آلاف شخص منذ تولي جينبينغ منصبه في عام 2012

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