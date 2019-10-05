تراجع صحة الأسيرة الأردنية هبة بسبب ظروف الاعتقال

وطنا اليوم-عمان:نقلت عائلة الاسيرة الأردنية هبة اللبدي عن المحامية تغريد جهشان قولها ان صحة هبة صحتها في تراجع.

وبين مقربون من اسرة هبة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ان الاسيرة الأردنية الموقوفة إداريا (بلا تهمة) تشتكي من ظروف الاعتقال غير الآدمية وغير الإنسانية، فمثلا صادرت قوات الاحتلال جميع ملابسها ما يعني انها لم تغير ملابسها منذ أسبوع.

كما تشتكي هبة من مكان الاستحمام والذي لا يؤمن أي خصوصية و لا يحترم كرامة الانسان عدا عن قذارة الزنزانة.

وتشتكي هبة من التفتيش المستمر للسجانين الذين يكونون في بعض الأحيان رجالا، وخاصة في فترات الليل.

اسرة هبة طالب الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية والسفارة الاردنية في تل ابيب بالتدخل العاجل والفوري للفراج عن هبة، او على الأقل لتأمين ظروف اعتقال تراعي آدمية الانسان وتحفظ كرامة المواطن الأردني.

وقالت الاسرة ان هبة طلبت الحصول على القرآن الكريم وبعد مطالبة جدية وطويلة ومضنية حصلت على طلبها ، حيث بات القرآن هو رفيقها الوحيد في عزلها.