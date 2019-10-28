الرئيسية | عربي و دولي شاهدوا : ضابط اسرائيلي يضرب جنوده الجبناء

وطنا اليوم-عمان:ضرب ضابط احتلالي اليوم الجمعة على جنوده بسبب جبنهم في مواجهة الشبان خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عندما ضرب الضابط على جنوده وقال لهم "انتم نائمون، اصحوا". وأصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحام البلدة تصدى لهم الشبان بالحجارة من مسافات قصيرة وأجبروهم على الانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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