الإفراج عن أردنيين يثير تساؤلات حول الحكاية

وطنا اليوم-عمان:أفرجت السلطات المصرية الأربعاء عن أردنيين اثنين اعتقلا قبل نحو 10 أيام بعد اتهامهما بالمشاركة في تظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء الافراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن حسين الرواجبة وثائر مطر بعد نحو أسبوع من إطلاق سراح مواطن أردني ثالث كانت أوقف في ميدان التحرير أثناء التظاهرات.

ووصفت وسائل الإعلام المصرية الرواجبة ومطر بعد اعتقالهما الشهر الماضي في ميدان التحرير بـ"الإرهابيين".

ونقل الإعلام المصري اعترافات مسجلة للأردنيين ولمعتقلين آخرين، بينهم مواطن سوداني اطلق سراحه مؤخرا أيضا، عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أقروا فيها بعملهم لصالح جماعة الإخوان المسلمين ويدعمون التظاهرات ضد السيسي.

ووجه الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف في تدوينه على فيسبوك انتقادات لاذعة لعمرو أديب واتهم بالكذب وقال إن المعتقلين كانوا قد وصلوا لمصر من أجل تطوير مهاراتهم في الاعلام والسينما.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

وإلى جانب الأردنيين الاثنين عرض عمرو أديب اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

وطلب عضو المجلس المصري لحقوق الانسان المحامي طارق حسين من عمرو أديب التحلي "بالشجاعة" وتقديم الاعتذار للأشخاص الذين عرضت اعترافهم خلال برنامجه.

ودشن العديد من المغردين والنشطاء المصريين وسم #عمرو_أديب_كذاب، ودعوا إلى محاسبة الإعلامي المصري.

وكانت تظاهرات نادرة خرجت الشهر الماضي في شوارع القاهرة وبعض المدن المصرية طالبت السيسي بالرحيل على خلفية دعوة أطلقها رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في الخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتقل على إثر هذه التظاهرات متظاهرون وصحافيون وناشطون سياسيون.

سحرة فرعون

واتهم الإعلامي والصحفي المصري بإيطاليا، سعيد محمد، الإعلام المصري "بالمضلل" وداخليته "بالمدلسة"، قائلا: "تضليل الإعلام المصري معروف لدى الجميع، وعزز ما ذهبت إليه منظمات حقوق الإنسان بأن المعلومات يتم انتزاعها تحت التعذيب والتهديد".

وأكد : "النظام يستخدم الإعلام في الكذب والتدليس، ويساعده على ذلك امتلاكه لكل وسائل الإعلام والصحافة، وهناك من حكم عليهم بالإعدام وهم أبرياء، وظهروا على شاشات التلفاز وهم يعترفون بجرائم لم يرتكبوها".

وشبه ما جرى مع الشباب العرب والأجانب "ببدايات جريمة قتل الطالب الإيطالي ريجيني، الذي اعتقلته السلطات المصرية إبان احتفالات 25 يناير 2016، وتم تعذيبه حتى الموت، ومنذ أيام تم تعذيب المهندس حسن عبد الخالق الشريف وهو في طريقه للعمل، وصعقه بالكهرباء، وتعذيبه حتي الموت، وهناك الكثير ممن يتم تعذيبهم حتى الموت في السجون والمعتقلات".



انقلب السحر على الساحر

ووصف البرلماني المصري السابق، محمد عماد الدين، ما حدث "بالفضيحة" بكل المقاييس، قائلا: "ذهب إعلام السيسي كعادته بخاصية القصور الذاتي في البهتان والضلال يلفق التهم المعلبة لدى مخابرات نجله محمود السيسي للشباب، ولم يخطر على باله أن سحره سينقلب عليه، وانفضح كذبه".

وأضاف: "فقد تغير السودان ومعه كرامة مواطنيه حيثما كانوا، واضطرت عصابة السيسي أمام ضغط الشارع السوداني والدبلوماسية السودانية الجديدة الباحثة عن كرامة أبنائها بالخارج، وخوفا من أن يقلب السودان ظهر المجن للسفاح، فيصير صداعا إضافيا له، أفرج عن السوداني".

وتابع: "وكذلك خوف المرتعش من الأردنيين، بما أثبت للقاصي والداني أن نظام العصابة لا يقوم على قانون، بل على شريعة الغاب، فلا يتراجع ذليلا كسيرا إلا أمام قوة قاهرة، أو خوف يجعله مرتخي القبضة ويلحس بصاقه"، مشيرا إلى أن الواقعة "أفقدت النظام المصداقية حتى على المستوى الإقليمي والدولي".

واختتم عماد الدين حديثه بالقول: "وهي في ظني ضربة قاصمة لتلك المؤسسة المنافقة من سحرة الطاغية يجب إبرازها أمام العالم أجمع وتأطيرها، والبناء عليها إعذارا وتبيينا، ولعله يفيق من أعماه السحر وأغشاه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة.

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، بالرئيس الراحل محمد مرسي إثر تظاهرات ضد حكمه.