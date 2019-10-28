تظاهرات العراق تتواصل ودول تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد فوراً

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية، ظهر الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات في العراق إلى 44 ومئات المصابين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

مؤكدةً وقوع أكبر عدد من القتلى في مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث لقى 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

فيما وصل عدد الجرحى من المدنيين والقوات الأمنية إلى 2433 شخصاً، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 216 معتقلاً أفرج عن 154 منهم، وفق وكالة «الأناضول».

تعامل أمني قاسي مع تظاهرات ضد حظر التجول.. وانقطاع الإنترنت

ورغم ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين، فقد خرج متظاهرون مطالبين باستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رداً على خطابه الذي دعا فيه المحتجين إلى التهدئة.

وقد أطلقت الشرطة العراقية النار، صباح الجمعة، على عشرات المحتجين في بغداد الذين حاولوا كسر حظر التجوال المفروض منذ يوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل توقعات بخروج تظاهرات أضخم الجمعة رداً على التعامل الأمني القاسي مع المحتجين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية.

بالتزامن مع هذا، انقطعت خدمة الإنترنت مجدداً في معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة ما عدا إقليم الشمال، الخميس، لكنها عادت بشكل متقطع مساء اليوم نفسه قبل انقطاعها مجدداً، صباح الجمعة، فيما انخفض معدل الاتصال إلى ما دون 70%.

دول خليجية تطالب بعدم السفر للعراق

هذا، وقد طالبت دول خليجية على رأسها البحرين والكويت وقطر إلى «التريث» وعدم السفر إلى العراق؛ نظراً للاضطرابات والمظاھرات التي یشھدھا الأخير.

إذ دعت الخارجية البحرينة مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها.

فيما دعت الخارجية الكويتية المواطنين الذین ینوون السفر إلى العراق إلى «التریث وعدم السفر في الوقت الراھن»، وأهابت بالمواطنین المتواجدین حالیاً بالعراق إلى «ضرورة مغادرتھا بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحیطة والحذر»، كما دعتهم إلى «الابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاھرات واتباع تعلیمات السلطات المحلیة حتى یتیسر موعد المغادرة».

بدورها دعت الخارجية القطرية مواطنيها إلى «التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريين للعراق فوراً، نظراً للتطورات التي يشهدها».