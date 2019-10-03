هجوم على مقر شرطة باريس.. ومقتل المهاجم

وطنا اليوم-عمان:هاجم رجل أفراداً من الشرطة الفرنسية بسكين في مقر شرطة باريس، الخميس، بحسب ما أعلن مصدران قريبان من الشرطة أكدا أن المهاجم قُتل.

وأصيب شرطي إصابات بالغة خلال الهجوم، أدت إلى وفاته. ولم يعقّب متحدث باسم شرطة باريس على الحادث، الذي وقع في المقر الواقع مباشرة على الجانب الآخر من الشارع الذي تقع فيه كاتدرائية نوتردام.

لكن مصادر أمنية تعتقد أن رجلاً من الشرطة وراء الهجوم. ونقل عن مصادر أن المهاجم "ربما يعرف مقر شرطة باريس بشكل جيد".

ولم يتضح المدى الذي وصل إليه المهاجم داخل المبنى قبل أن تطلق عليه الشرطة النار.

من جهتها، قالت هيئة النقل العام على تويتر إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، والمدعي العام في باريس توجها إلى مكان الحادث.