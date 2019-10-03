 وطنا نيوز -الرئيس الفيتنامي يمنح سفير السلطنة لدى هانوي وسام الصداقة
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الرئيس الفيتنامي يمنح سفير السلطنة لدى هانوي وسام الصداقة
التاريخ : 03-10-2019 12:48:47 المشاهدات: 1700

وطنا اليوم-عمان:منح فخامة نجوين فو تشوم رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية وسام الصداقة لسعادة الشيخ سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية تقديرًا لمساهماته المثمرة في تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

قلد الوسام لسعادته نيابة عن فخامة الرئيس الفيتنامي سعادة نجوين كووك كوونج نائب وزير الشؤون الخارجية خلال مراسم جرت الليلة قبل الماضية بقصر الضيافة الحكومي في العاصمة هانوي.
وقال سعادة نائب وزير الشؤون الخارجية الفيتنامي في كلمة له: إن هذا الوسام إنما هو تعبير صادق عن التقدير العالي والمودة التي تكنها حكومة وشعب فيتنام لحكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – والشعب العماني، مشيدًا بجهود سعادة السفير الذي عمل بصورة رائعة وفعّالة مع وزارة الخارجية الفيتنامية والهيئات ذات الصلة في سبيل تعزيز وتعميق علاقات التعاون بين السلطنة وفيتنام، معربًا عن تمنياته لسعادة الشيخ السفير بمواصلة تقديم مساهماته الثمينة لتطوير العلاقات الثنائية.
من جانبه شكر سعادة الشيخ سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة لدى فيتنام فخامة الرئيس الفيتنامي على هذا التقدير الرفيع ووزارة الخارجية الفيتنامية والهيئات ذات الصلة لتعاونها الوثيق مع سفارة السلطنة في هانوي، مؤكدًا أنه سيعمل دومًا على تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين.
حضر مراسم تقليد الوسام ممثل عن مكتب رئيس الجمهورية ورئيس دائرة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية ونائب رئيس دائرة المراسم وممثلون عن اتحاد منظمة الصداقة الفيتنامية والإدارات والهيئات ذات الصلة










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