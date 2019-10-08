ترامب اقترح إطلاق التماسيح على المهاجرين

وطنا اليوم-عمان:أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار استغراب المقربين منه بسلسلة اقتراحات طرحها لإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أمام المهاجرين من المكسيك.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء استنادا إلى شهادات أكثر من 12 مسؤولا في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن ترامب اقترح أثناء مشاورات خاصة تعزيز الجدار العازل الذي يجري بناؤه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بخنادق مليئة بالماء، وفيها تماسيح أو أفاع، بالإضافة إلى تسييج الجدار بالأسلاك الشائكة المكهربة.

وتحدث ترامب علنا عن حق الجنود الأمريكيين في إطلاق الرصاص الحي على المهاجرين في حال تعرضهم للرشق بالحجارة، غير أن مساعدي الرئيس حذروه من أن هذه التصرفات مخالفة للقانون.

لكن ترامب عدّل على وجه السرعة، حسب الصحيفة، مبادرته مقترحا إطلاق الرصاص الحي على أقدام المهاجرين لـ"إبطائهم"، غير أن مساعديه أكدوا عدم شرعية هذا السلوك أيضا.

ولفتت الصحيفة إلى أن التوتر بين ترامب وكبار المسؤولين في إدارته بشأن الملف الحدودي بلغ ذروته في مارس الماضي، عندما طالب ترامب أثناء اجتماع في البيت الأبيض بإغلاق الحدود مع المكسيك بالكامل، والتي يبلغ طولها أكثر من 3.2 ألف كلم، اعتبارا من منتصف اليوم اللاحق.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن أجواء من التوتر سادت الاجتماع الذي استغرق ساعتين بدلا عن نصف ساعة كما كان مقررا أصلا، حيث حاول بعض الحاضرين، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي حينئذ كريستين نيلسن وحتى صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، إقناع سيد البيت الأبيض بأن هذه الخطوة لن تحل المشكلة وستكون لها عواقب ملموسة، غير أن ترامب رفض قطعيا الإصغاء إليهم، معربا عن غضبه باستخدام عبارات غير لائقة.

وفي الليلة القادمة تمكن مساعدو ترامب من إقناعه بإرجاء موعد بدء سريان الإجراء الذي كان يشكل خطرا على الصادرات الأمريكية بقيمة أكثر من 200 مليار دولار لفترة أسبوع.