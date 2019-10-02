الرئيسية | عربي و دولي تظاهرات حاشدة في بغداد وسط انتشار عسكري غير مسبوق

وطنا اليوم-عمان:انطلقت تظاهرة حاشدة في منطقة الشعب شمالي بغداد رافقها انتشار عسكري مكثف للقوات الحكومية . وقام المتظاهرون بإغلاق طريق بغداد ديالى بعد حرق الإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان في تقاطع الصحة بمنطقة الشعب . وتظاهر سكان مناطق شارع الكفاح والفضل والصدرية في ساحة الزبيدة في بغداد احتجاجا على استمرار الفساد الحكومي وانعدام فرص العمل .

وأوضحت مصادر صحفية أن السكان اشعلوا إطارات السيارات وسط الشارع ورصدت محاولات للقوات الامنية الحكومية لتفريق التظاهرة بالقوة .





تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر