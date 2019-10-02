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تظاهرات حاشدة في بغداد وسط انتشار عسكري غير مسبوق
وطنا اليوم-عمان:انطلقت تظاهرة حاشدة في منطقة الشعب شمالي بغداد رافقها انتشار عسكري مكثف للقوات الحكومية .
وقام المتظاهرون بإغلاق طريق بغداد ديالى بعد حرق الإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان في تقاطع الصحة بمنطقة الشعب .
وتظاهر سكان مناطق شارع الكفاح والفضل والصدرية في ساحة الزبيدة في بغداد احتجاجا على استمرار الفساد الحكومي وانعدام فرص العمل .
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