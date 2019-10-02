 وطنا نيوز -تظاهرات حاشدة في بغداد وسط انتشار عسكري غير مسبوق
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تظاهرات حاشدة في بغداد وسط انتشار عسكري غير مسبوق
التاريخ : 02-10-2019 02:54:21 المشاهدات: 2211

وطنا اليوم-عمان:انطلقت تظاهرة حاشدة في منطقة الشعب شمالي بغداد رافقها انتشار عسكري مكثف للقوات الحكومية . 

وقام المتظاهرون بإغلاق طريق بغداد ديالى بعد حرق الإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان في تقاطع الصحة بمنطقة الشعب .

وتظاهر سكان مناطق شارع الكفاح والفضل والصدرية في ساحة الزبيدة في بغداد احتجاجا على استمرار الفساد الحكومي وانعدام فرص العمل .
وأوضحت مصادر صحفية أن السكان اشعلوا إطارات السيارات وسط الشارع ورصدت محاولات للقوات الامنية الحكومية لتفريق التظاهرة بالقوة .




تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق