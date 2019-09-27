جمعة الخلاص تبدأ من الصعيد وهتافات ضد السيسي

وطنا اليوم-عمان:انطلقت تظاهرات احتجاجية في عدة محافظات مصرية، عقب صلاة الجمعة، تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ورحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي التي أطلقها قبل أيام.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة تندد بسياسات وممارسات السيسي، ومنها: "إرحل يا بلحة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عيش حرية.. عدالة اجتماعية"، و"سلمية.. سلمية"، يسقط يسقط حكم العسكر".

وشهدت بعض المدن والأحياء في محافظات الأقصر، وقنا، والمنيا، والجيزة، حتى الآن، مظاهرات احتجاجية شارك فيها المئات، وذلك ضمن فعاليات ما يُعرف بـ"جمعة الخلاص".

وتداول نشطاء مصريون لقطات لتظاهرة خرجت في محافظة قنا بصعيد مصر، ردد فيها المتظاهرون هتافات تطالب برحيل السيسي.

وفي إحدى عربات المترو، تداول نشطاء لقطات، لشبان يرددون هتافات مناهضة للسيسي ومطالبة برحيله.

وميدانيا قال شهود عيان: إن قوات الأمن، أغلقت كافة الطرق والمداخل المؤدية إلى ميدان التحرير، في قلب القاهرة.

وتداولت حسابات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء إغلاق الأمن محطات المتر المؤدية لميدان التحرير.

وقالت هيئة مترو الأنفاقفي بيان إن إغلاق محطات، الأوبرا والسادات وعبدالناصر وعرابي، وسط القاهرة "جاء بداعي الصيانة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة في الدوري الممتاز، كانت مقررة مساء اليوم الجمعة، إلى إشعار آخر، بسبب "دواع أمنية".

إلى ذلك طلبت وزارة الخارجية الألمانية من الرعايا الألمان في مصر، توخي الحذر تزامنا مع تظاهرات جمعة الخلاص، المطالبة برحيل السيسي.

وكان محمد علي طلب بالأمس من المتظاهرين، تجاهل فكرة التوجة بداية التظاهرات إلى ميدان التحرير، والتركيز على جعله رمزية لنجاح التظاهرات.