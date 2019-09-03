السيسي يعود للقاهرة.. وترقب لتظاهرات جمعة الخلاص

وطنا اليوم-عمان:تسود أجواء من الترقب الساحة المصرية، بعد الدعوة التي أطلقها الفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي، للخروج في تظاهرات واسعة تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت التظاهرات في وقت مبكر مساء أمس الخميس، رغم الدعوات لخروجها اليوم الجمعة، إذ شارك المئات من المصريين بتظاهرات في شوارع محافظة المنصورة، رددوا فيها هتافات تدعو السيسي للرحيل وقالوا: "ارحل يعني امشي.. يا اللي ما بتفهمشي" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر صباح اليوم الجمعة، قادما من نيويورك، بعد مشاركته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناقلت وكالات أنباء لقطات للسيسي، وهو يخرج من سيارته ويلوح لعدد من مؤيديه، الذين أوقفوا موكبه بعد وصوله للمطار.

وفي أول تصريح للسيسي بعد عودته، قال إنه "عندما أطلب من المصريين، فسينزلون بالملايين للشارع، كما حدث يوم التفويض عام 2013 وليس أقل من ذلك".

وأضاف: "ما حدث سابقا لن يتكرر مرة أخرى، ولا داعي لأي قلق، ولا يمكن خداع المواطنين".

وتأتي عودة السيسي لمصر، قبل ساعات من الدعوة التي وجهها الفنان والمقاول المصري محمد علي، للخروج بمليونية جمعة الخلاص المطالبة برحيل السيسي عن السلطة.

أخذت دعوات التأييد للسيسي منحنى مرتفعاً منذ مساء الأربعاء، مع إعلان رياضيين وفنانين مؤيدين بالأساس، الخروج الجمعة، الذي يوافق دعوات للاحتجاج والدعوة إلى رحيل النظام.

واختار المؤيدون الرابعة عصر الجمعة بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)، للتواجد بميدانين شرقي القاهرة، أحدهما المنصة، والثاني هشام بركات المعروف سابقاً باسم ميدان رابعة العدوية، وذلك لتأييد السيسي، وفق إعلامي محلي.

وصيف 2013، كان ميدان رابعة والمناطق المحيطة به شرقي القاهرة مكاناً لتجمع المؤيدين لمرسي، الذي أعلن السيسي حين كان وزيراً للدفاع آنذاك، خطاب الإطاحة به، في مفارقة لافتة.

وبث هؤلاء المؤيدون مقاطع فيديو تحث المصريين على النزول لتأييد السيسي والجيش، «حرصاً على الاقتصاد وعدم الفوضى»، معتبرين أن النزول «واجب على كل مصري».

ومن بين هؤلاء: الرياضي طارق يحيى، وأيمن عبدالعزيز، والمعتز إينو، وعبدالحميد بسيوني، وعبدالظاهر السقا، والمطرب محمد فؤاد، والفنانون محمد نور، وعصام كاريكا، وصبري عبدالمنعم وأحمد صيام وياسر الطوبجي وطارق الشيخ.

وكان أبرز الفنانين المؤيدين جدلاً الممثلة والراقصة فيفي عبده، عبر نشر مقطع فيديو، تنتقد فيه المظاهرات المناهضة بألفاظ خارجة واتهام للمحتجين بأنهم «لصوص يريدون تحويل مصر لسوريا أو ليبيا أو العراق»، في إشارة لمشاهد الدمار الحالية والصراع المسلح.

وقبل أن تعتذر الثلاثاء، وتقول إن «السيسي يعني مصر، وإنها لا تتحمل الإساءة لشخصه، وإنه لا يخدم مصر فقط، بل يخدم الوطن العربي كله».

وانضم نواب مؤيدون للنظام للتواجد في مدينة نصر لتأييد النظام، وفق تقارير محلية.

أبرز من دعا لرحيل السيسي، هو الممثل والمقاول المصري، محمد علي، الذى دعا للخروج بـ «مليونية» غداً، دون أن يحدد لها مكاناً.

وعلي كان صاحب الدعوة لاحتجاج الجمعة الماضية، التي شهدت مظاهرات محدودة، لا سيما بميدان التحرير، عقب شهرته بمنصات التواصل في الحديث من مقر تواجده بإسبانيا عن الفساد في مصر وهو ما أثار جدلاً واسعاً، اضطر السيسي بذاته للخروج في حديث على الهواء ونفيه.

كما دعا حزب الاستقلال المعارض، المصريين للنزول للمشاركة فيما سمّاه «انتفاضة» شعبية لرحيل النظام، قبل أن تعلن أن الأجهزة الأمنية أوقفت 20 من أعضائها منهم الأمين العام مجدي قرقر.

فيما لم تعلن جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد الأكبر في مناهضة السيسي، أي موقف بشأن احتجاجات الجمعة.

والتجاذب الفني وصل لملعب السياسة، حيث واصل فنانون مصريون معارضون التمسك بالنزول للمطالبة برحيل السيسي، وأبرزهما عمرو واكد، وخالد أبوالنجا.

وقال واكد عبر حسابه على تويتر: «السيسي انتهى. خلص خلاص. الباقي كله حلاوة روح. وأي حد هيقف معاه خصوصاً دلوقتي يبقى بيغلط غلطة كبيرة في حق نفسه».

كما دعا معارضون بارزون رفض بقاء السيسي، والدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة، ومن أبرزهم عصام حجي المستشار العلمي للرئيس المصري السابق عدلي منصور.

وقال حجي عبر حسابه على تويتر: «الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل».

وأكد أنها «دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح ملايين المصريين بحياة كريمة بعيداً عن أي انتماء سياسي».

وفق التغريدات والتقارير الصحفية، فإن أبرز مطالب التأييد تتمثل في بقاء السيسي ورفض الفوضى، بينما المعارضون يتوافقون على عدة مطالب أبرزها رحيل السيسي، وإطلاق سراح السجناء أصحاب الرأي، وعادة تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين لديها.

بمقاطع فيديو وهاشتاغات وأغانٍ مؤيدة وأخرى معارضة تمضي وسائل الحشد ليوم الجمعة، على أمل كل فريق أن يحشد لتحقيق مطالبه،

ظهرت مقاطع الفيديو القصيرة للغاية كأبرز أسلحة المؤيدين والمعارضين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وظهر هذا مع دعوات التأييد لاسيما من فيفي عبده، وحشد المعارضين وخصوصاً من القنوات المصرية المعارضة بالخارج.

الأغاني أيضاً كانت ضمن أطر لعبة الحشد، وقال الممثل محمد رمضان، إن فيديو «هما عايزينها (يريدونها) فوضى» عبر يوتيوب، المناهض لتلك الاحتجاج تجاوز المليون مشاهدة.

وتقول الكلمات التي تردد بطريقة أغاني الراب والمهرجانات الشعبية: «أولا إنت مش راجل.. بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل.. تعرف إيه انت عن الشارع واللي بيحصل فيه.. أكيد مسمعتش صوت الشعب وانت جوه الكباريه».

وبدأت حملة للمطالبة بالضغط على زر عدم الإعجاب على الفيديو وتجاوزت 79 ألفاً، مقابل 99 ألف إعجاب.

في المقابل، روّج معارضون وقنوات معارضة أغنية لمهرجان شعبي تحمل اتهامات لاذعة للسيسي، من كلماتها «مش بنخاف، على عينك خد كشاف، مهزوز خايف تتشاف، بكره هتتاكل حاف».

وكانت مواجهة الهاشتاغات من أبرز وسائل الحشد، حيث طرح معارضون هاشتاغ #انتانتهيتياسيسي.. في مقابل #احنا معاك ياريس.

يقول معارضون بالخارج ومنظمة حقوقية دولية إن لديهم مخاوف من تصاعد حدة التوقيفات العشوائية بالشوارع للحد من الخروج في تظاهرات معارضة.

وكانت حملة توقيفات كبيرة شهدتها القاهرة الأربعاء، طالبت 20 قيادياً وكادراً من حزب الاستقلال المعارض بجانب الأكاديميين خالد داوود، وحسن نافعة، وحازم حسني، بخلاف توقيفات السبت والأحد، التي قال حقوقيون إنها طالت أكثر من 300 محتج.

وغردت منظمة العفو الدولية الخميس، معبرة عن مخاوفها، قائلة: «يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس الرئيس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في مصر».

وأكدت أنه «يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السلميين واحترام حرية التعبير والتجمع».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن تلك الاتهامات، غير أنها عادة تقول إنها تحترم القانون والدستور وحقوق الإنسان، وعادة ما تتهم العفو الدولية بترويج «أكاذيب» عن مصر.

لم يخرج موقف مباشر وواضح من القوات المسلحة بشأن احتجاجات الجمعة، على خلاف ما كان واضحاً قبل وبعد الإطاحة بمرسي من دعوات لضبط النفس والحفاظ على الوطن.

غير أنه على مدار 3 أيام، التقى وزير الدفاع محمد زكي بأبناء الجيش المصري في لقاءات عدة.

وفي بيان للجيش الخميس، قال زكي الذي كان قائداً للحرس الجمهوري إبان حكم مرسي، مع لقاء الكلية الفنية العسكرية: «رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن».

وقبل يوم التقى بالمنطقة المركزية العسكرية، وقال: «القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات».

فيما قالت وزارة الداخلية إنها ستتصدى بكل حسم لأي خروج على القانون أو زعزعة الاستقرار أو السلم الاجتماعي وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية.