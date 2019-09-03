الرياض: سنصدر تأشيرات سياحية ولا فرض للعباءة للأجنبيات

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول سعودي الجمعة إن الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة والبرقع خلال زيارتهن للمملكة للسياحة، مضيفا أن "سيتم إرشادهن بارتداء ملابس محتشمة".

ونقلت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية عن رئيس الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، قوله إن الحكومة السعودية ستفتح السبت طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للسياح الآخرين التقديم من السفارات والقنصليات في الخارج.

وأوضح أن العباءات ستكون اختيارية للزوار والمقيمين الأجانب، لكنها ستخضع لقواعد تتطلب ارتداء ملابس محتشمة" مضيفا: "إذا كنت لا توافق على شيء ما، فيحق لك عدم الذهاب إليه أو عدم زيارته".

وأكد أن "ما يمكن للسائح رؤيته هنا في المملكة العربية السعودية واستكشافه هو الثقافة - الثقافة القوية والعظيمة التي لدينا".

وكشف المسؤول السعودي أن الحكومة "تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون سنويا بحلول عام 2030 - بزيادة عن 40 مليون اليوم - رغم أن هذا يشمل السياح المحليين والأجانب"، مشيرا إلى أن "السعوديين سيقبلون بتدفق السياح".

وقال الخطيب: "نحن نشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل"، متابعا: "لدينا مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين درسوا في الخارج وعادوا، ونحن نرحب بالثقافات المختلفة والديانات المختلفة.. نحن أمة مرحبة للغاية".

ولفت المسؤول إلى أمن المملكة "مرت بالفعل بتغييرات هائلة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك وضع حد لحظر قيادة المرأة وإدخال دور السينما والحفلات الموسيقية.

بدورها قالت بلومبيرغ إن الحكومة السعودية تعهدت بتطوير السياحة كجزء من خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، حيث يؤكد المسؤولون بأنه قطاع واعد يمكن أن يساعد في جذب الأموال إلى المملكة وجلب نوع جديد من الإنفاق الأجنبي.