الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تضرب عن الطعام

وطنا اليوم-عمان:قالت "تغريد جهشان" محامية الأسيرة الأردنية هبة اللبدي ان الاخيرة مضربة عن الطعام.
وبينت جهشان ان اللبدي مضربة عن الطعام منذ 3 ايام بسبب تحويلها للاعتقال الاداري.
وحولت سلطات الاحتلال الأسيرة الاردنية هبة أحمد عبد الباقي اللبدي إلى الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الاحتلال أصدر امر اعتقال إداري بحق اللبدي (24 عاما) لمدة 5 أشهر، وتقبع حاليا في مركز تحقيق المسكوبية.
والاعتقال الاداري هو اعتقال احترازي دون توجيه اي تهم واضحة للمعتقل.
واعتقلت سلطات الاحتلال اللبدي وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين لحظة وصولها الى جسر الملك حسين).