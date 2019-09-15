الإمارات تتغنى بفائض خزينتها العامة: 49.42 مليار في 6 أشهر

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، أن إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع، بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 200.4 مليار درهم مقابل إيرادات محصلتها 249.8 مليار درهم.

وعكست أرقام أفصحت عنها وزارة المالية، تفوقاً للإيرادات على الإنفاق، حيث بلغت قيمة الفائض في مالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات نحو 49.42 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019، بنمو نسبته 35.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وبينت الأرقام، في جانب المصروفات استحواذ الانفاق الحكومي على السلع والخدمات على الحصة الأكبر بما قيمته 62.3 مليار درهم، تلاه تعويضات العاملين، أي رواتبهم بقيمة 54.4 مليار درهم، فيما جاءت المنافع الاجتماعية في المرتبة الثالثة بواقع 37.7 مليار درهم.