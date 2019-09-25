تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

وطنا اليوم-عمان:كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الاربعاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت المنافسة تدور بين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس بعد ان حققا نتائج متقاربة في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وتسلم ريفلين بعد ظهر الأربعاء النتائج الرسمية للانتخابات الإسرائيلية في الكنيست.

وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلّف مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين.

وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى.

وبحسب النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت الأربعاء، فان حزب الليكود برئاسة نتنياهو فاز بمقعد إضافي، فيما خسر حزب "يهودوت هتوراة" المتحالف مع نتنياهو مقعدا.

وبذلك يكون الليكود قد حصل على 32 مقعداً في الكنيست، مقابل 33 مقعداً لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس من أصل 120 مقعدًا.

وسيواجه من يكلف تشكيل الحكومة مهمة قد تكون مستحيلة، فكل من الطرفين يبقى عاجزاً عن تشكيل حكومة رغم تمكن نتنياهو من الحصول على تأييد 55 نائباً لتشكيل ائتلاف وغانتس على تأييد 54 نائباً. لكن ذلك لا يمكن أيا منهما من تشكيل حكومة لأن الأغلبية تتألف من 61 نائباً.