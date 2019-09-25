ناشطون ينتقدون ابنة وزير فلسطيني ويتساءلون: البلد لمن

وطنا اليوم-عمان:استشاطَ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا على ابنة الوزير في السلطة الفلسطينية " تالا حسين الشيخ" بعدما أغلقت بسيارتها "كشك" يعود لأحد المواطنين قرب جامعة بيرزيت بالضفة المحتلة قائلة " البلد إلنا وأنت بتعرفش أنا بنت مين؟"

وردًا على ابنة "الشيخ" أطلق النشطاء وسمًا بعنوان "البلد لمين"، ولا سيما أن الكشك يعودُ لأحد الأسرى المحررين والذي قضى أكثر من 14 عامًا في سجون الاحتلال.

وحسب شهود العيان فإن "تالا" رشقت العصير في وجوه الموجودين قرب "الكشك" ونعتتهم بألفاظ نابية، وشتمتهم بأبشع الكلمات، كما ذكرت مصادر طلابية في جامعة بير زيت أن شرطة السلطة اعتقلت عددًا مما تواجدوا في المكان، بعدما اتصلت "ابنة الشيخ" عليها، في خطوة اعتبرها الكثيرون "حقارة ما بعدها حقارة".







