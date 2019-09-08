الجهاد الإسلامي تنفي صحة فيديو عرضه عمرو أديب

وطنا اليوم-عمان:نفت حركة الجهاد الإسلامي صحة أقوال شاب فلسطيني معتقل بمصر، حول دوره بالاحتجاجات الأخيرة في مقطع فيديو عرضه عمرو أديب ببرنامجه على قناة «MBC مصر».

وقالت الحركة، في بيان، نشرته الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2019، على صفحتها على شبكة الإنترنت: «طالعنا تلفزيون (mbc مصر)، بعرض تسجيل لأحد المعتقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسلاً قبل يوم من أحداث مصر الأخيرة، لينقل الأخبار وما سيحدث في الشارع المصري… وإن المعتقل يقول إنه وصل بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي الأخبار ويدعم الثورة».

وذكرت الحركة أن المعتقل، ويدعى أشرف سعد طافش، هو أحد أعضائها، لكنها أضافت أنه «وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة».

وأضافت: «تم اعتقاله بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة (mbc مصر)، ليقول إنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة».

وقالت الحركة، في بيانها: «نعلن وبكل المسؤولية الكاملة أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر، لأنه لا يجوز، ولا نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة».

وأضافت: «لا نعمل، ولا نسعى لخلق إشكالات أو تدخُّل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت، هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني».

وطالبت المسؤولين المصريين باتخاذ «الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق، فهذا أقرب إلى العدل».

وقد عرض الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» مقاطع فيديو، لما قال إنها «اعترافات لبعض العناصر المتورطة في التآمر على مصر خلال الفترة الأخيرة».

وفي أحد المقاطع، قال الشاب الفلسطيني البالغ عمره 29 عاماً، إنه «انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي عام 2013 في مجال جمع المعلومات، وإنه جاء بتكليفات من المسؤولين للسفر لمصر لمراقبة الموقف، وذلك قبل يوم من المظاهرات المزعومة»، مضيفاً باللهجة المحلية: «عشان (كي) نبلغ الموقف ونعرف التطورات، عشان نقدر ندعم الثورة».

وقال أديب إنه دخل مصر من معبر رفح يوم 18 سبتمبر/أيلول 2019، وكان يقيم في أحد فنادق ميدان التحرير، وادعى أنه عثر بحوزته على أوراق بها تعليمات سرية من حركة «سرايا القدس» و«حماس».







