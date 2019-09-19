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الاحتلال يعتقل وزيرا فلسطينيا في القدس
وطنا اليوم-عمان:اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني الأربعاء، وزير شؤون القدس، فيما سلّمت استدعاء للمحافظ بعد اقتحام منزليهما في المدينة.
واقتحمت القوات منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، وسلمت عائلته استدعاء للتحقيق لعدم وجوده بالمنزل.
كما واعتقلت قوّات الاحتلال، 7 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر الاربعاء.
وبحسب وسائل الاعلام عبرية فقد جرى اعتقال الشبان "بدواع امنية"، مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.
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