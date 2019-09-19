 وطنا نيوز -مصر تحتجز أردنيين بتهمة المشاركة بالمظاهرات
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مصر تحتجز أردنيين بتهمة المشاركة بالمظاهرات
التاريخ : 25-09-2019 11:24:11 المشاهدات: 1337

وطنا اليوم-عمان:نشر الاعلامي المصري عمر أديب اعترافات لشابين اردنيين ذهبا الى العاصمة المصرية القاهرة وقاماما بالمشاركة بالمظاهرات المناهضة للحكومة المصرية.

وقال أديب عبر برنامج الحكاية الذي يبث على قناة «MBC مصر» ان الاردني ثائر حسام تم إلقاء القبض عليه برفقة صديقه عبد الرحمن علي من قبل السلطات المصرية بتهمة التظاهر في ميدان التحرير بالقاهرة.

وأكد كل من ثائر و عبد الرحمن في اعترافاتهما انهما من أعضاء الحزب الشيوعي الاردني، مضيفين انهما قاما بالدعوة للتظاهر ضد الحكومة المصرية عبر الانترنت.


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