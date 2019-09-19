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ترامب يرد على فتح بيلوسي تحقيقا بهدف عزله
وطنا اليوم-عمان:ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الثلاثاء، بالإجراءات التي أعلنتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، معتبرا الخطوة "حملة مطاردة نتنة".
وأعلنت بيلوسي، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن.
وقالت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه، وخيانته لأمننا القومي، وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".
وأضافت: "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقا رسميا لعزل" الرئيس.
وكان ترامب نفى مجددا، الثلاثاء، أن يكون حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق حول نجل بايدن باستخدام مساعدة عسكرية مخصصة لأوكرانيا كوسيلة ضغط.
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