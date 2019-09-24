هدية كبرى من الملك سلمان إلى الوافدين في السعودية

وطنا اليوم-عمان:أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، قرارا للوافدين، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان، مجموعة من القرارات، أبرزها التباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.