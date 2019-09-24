 وطنا نيوز -تحذير من اندلاع حرب في الخليج لن يتحمل العالم تداعياتها
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تحذير من اندلاع حرب في الخليج لن يتحمل العالم تداعياتها
التاريخ : 24-09-2019 07:13:04 المشاهدات: 1308

وطنا اليوم-عمان:افتتحت الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس من احتمال اندلاع حرب في منطقة الخليج لن يستطيع العالم تحمل تداعياتها.

وقال غوتيريس "نشاهد حاليا احتمالا مقلقا لاندلاع نزاع مسلح في منطقة الخليج لا يستطيع العالم تحمل تداعياته".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو"، في وقت سابق من ايلول، بغير المقبول على الإطلاق.

وأعرب عن أمله في الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في مجال منع انتشار الأسلحة النووية بفضل خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وأشار غوتيريس في كلمة إلى دائرة واسعة من النزاعات والخلافات في العالم، وقال: "في ظل احتمال تسبب أي إساءة صغيرة في التقدير إلى اندلاع مواجهة كبرى، يجب علينا أن نفعل كل شيء ممكن لتحقيق الالتزام بالعقلانية وضبط النفس".


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