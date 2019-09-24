غضب لبناني بعد كاريكاتير عنصري حول التعليم بالبلاد

وطنا اليوم-عمان:أثار كاريكاتير نشرته قناة "أو تي في" التابعة للتيار الوطني الحر في لبنان خلال نشرة أخبارها المسائية الأحد، جدلا كبيرا بعدما سخرت فيه من اللاجئين والنازحين وأبناء العمال الأجانب في البلاد.

ونشرت القناة المحسوبة على رئيس الجمهورية، ميشال عون، الكاريكاتير الذي يتناول عودة الطلاب إلى المدارس، تعليقا على تصريح وزير التربية أكرم شهيب بأنه لن يسمح ببقاء أي طالب خارج المدرسة مهما كانت جنسيته.

ويظهر في الكاريكاتير طالبان لبنانيان يتجهان نحو المدرسة، ليتفاجأا بأنها لم تعد تتسع للطلاب، والسبب وفقا للافتة وضعت على باب المدرسة كُتب عليها: "نعتذر منكم، المدرسة ممتلئة بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغلادشيين".

وعلقت الكاتبة اللبنانية ديانا مقلد على الرسم قائلة: "تلفزيون رئيس جمهورية لبنان يبث كاريكاتير يستعمل فيه عبارات عنصرية مقيتة تجاه السود والسوريين والفلسطينيين وجنسيات أخرى، ويحملهم مسؤولية عدم توافر المدارس".

وتابعت: "عدا عن العنصرية، فالفكرة كاذبة ومضللة وحقيرة. هيدا عهد نهايته مزبلة التاريخ، ويجب أن ينتهي سريعا".

وقال المغرد أحمد بو دستور: "غضب لبناني بسبب كاريكاتير عنصري ضد اللاجئين السوريين، فهو يصور طلبة لبنانيين خارج المدرسة؛ لأن الطلبة النازحين أخذوا مكانهم، وطبعا هذا غير صحيح، فهو يهدف إلى إثارة العنصرية ضد السوريين في لبنان، وكان هناك موقف وطني لوزير التربية اللبناني، الذي تعهد بأن من حق أبناء اللاجئين الدراسة".







