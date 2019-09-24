تفاعل بتويتر مع دعوات التظاهر.. ونساء السويس تقاومن بـ الحلل

وطنا اليوم-عمان:واصل النشطاء المصريون تفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي خرجت الجمعة وأمس السبت مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتصدرت عدة وسوم داعية لرحيل السيسي قوائم أعلى الوسوم تداولا في "فيسبوك" و " تويتر"، منها "الجمعة الجاية" و"ارحل يا سيسي" و "ميدان التحرير"، وجاء أولها "السويس" تزامنا مع الاشتباكات التي اندلعت ليل السبث في السويس بشمال شرق مصر، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين.

وكان المتظاهرون في السويس قد خرجوا لليوم الثاني على التوالي إلى الشوارع في وسط السويس للإعلان عن مناهضتهم للحكومة، لكن عناصر شرطة مكافحة الشغب والعربات المدرعة كانت في انتظارهم والتي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ورصاصًا مطاطيًا وذخيرة حية، مع سقوط عدد من الجرحى، طبقا لأحد شهود العيان.

النشطاء تفاعلوا مع اعتداء الأمن على المتظاهرين في السويس، حيث تصدر وسم #السويس قائمة أعلى الوسوم تداولا في "تويتر" خلال الساعات الاولى من صباح اليوم بـ 140 ألف تغريدة. وتداول النشطاء مقاطع لاعتداء الأمن على المتظاهرين أحدها محاولة ضابط إطلاق النار على مواطنة في شرفة سكنية كانت تصور اعتداءات الأمن.

وأشاد النشطاء بمواجهات أهالي السويس للشرطة، خاصة النساء اللاتي قمن بقذف الاواني على سيارات الشرطة من شرفات منازلهن، وعلق النشطاء قائلين أن "أهالي السويس يتعاملون مع الأمن على أنه المحتل الإنجليزيـ وأن السيسي هو محتل خاطف وناهب للبلد".

في ذات السياق تداول النشطاء تهديدات أطلقها الذراع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه "على مسؤوليتي" أمس، حيث هدد المتظاهرين بالاعتقال لأنهم أساءوا إلى السيسي ولم يحترموا دولة القانون، وفقا لتعبيره.

وأكد أحمد موسى أنه سيتم التثبت من شخصيات المتظاهرين عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في ميدان التحرير والمنصورة والمحلة والإسكندرية، تحديدا، وأنه سيتم اعتقال المتظاهرين من خلال ذلك، قائلا: "أن من يظن أنه نزل وأساء وعاد إلى بيته فهو آمن، لا هتتجاب وهتعتقل (ستعتقل)".

وسم "ارحل يا سيسي" لا يزال له الصدارة أيضًا عبر مواقع التواصل حيث تناقل النشطاء دعوات النزول والاحتشاد في الميادين طوال أيام الاسبوع وليس الجمعة المقبلة كما أعلن الفنان "محمد علي".

أيضًا تناقل النشطاء رسائل التضامن العربية من السودان وسوريا ودول الخليج، ألطفها – وفق وصف النشطاء – مقطع مسجل لعدد من الشباب السوداني، يوجه رسالة إلى السيسي عبر كلمات أغنية "جاييك الدور يا سيسي".