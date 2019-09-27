الرئيسية | عربي و دولي سفارة الإمارات بالأردن تستقبل مواطنيها للإدلاء بأصواتهم

وطنا اليوم-توافد مواطني دولة الإمارات على سفارة بلادهم في الاردن للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات المجلس الوطني الإتحادي.

وقد شهدت سفارة الإمارات في عمّان منذ صباح يوم الأحد الموافق 22/9/2019 توافد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية، للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات المجلس الوطني الإتحادي 2019.

وقد عبر عدد من المواطنين ممن شاركوا بالإنتخابات،عن إرتياحهم لسهولة الإجراءات وعملية التصويت، بفضل الترتيبات والإمكانات التي وفرتها السفارة، منذ وصول الناخب إلى مقر السفارة وحتى قيامه بأداء حقه الدستوري المتمثل في التصويت لمن يراه الأنسب من بين قائمة المرشحين.

وتولى سعادة أحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مهام رئاسة المركز الإنتخابي داخل السفارة، وعضوية كل من(المستشار فيصل أحمد آل مالك، والسيدة عائشة النقبي سكرتير ثاني، والسيد فهد منير العتيبي سكرتير ثالث)، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المناسبة في نظام التصويت والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للإنتخابات.

وكانت السفارة بعمّان، قد دعت المواطنين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية والواردة أسماءهم في القوائم الإنتخابية إلى المشاركة في الإنتخابات، وذلك بمقر السفارة يومي 22 و 23 سبتمبر من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساءا .

















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