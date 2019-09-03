الرئيسية | عربي و دولي سوريا تُحبط هجمات صاروخية (إسرائيلية) على دمشق

وطنا اليوم ـ عربي دولي أحبطت مقاتلات انطلقت من مطار حميميم في سوريا هجوم طائرات ( إسرائيلية ) على سوريا، حسب مصادر إعلامية.



وأفادت معلومات لموقع " أفيابرو " الإخباري أن تحليق طائرات حربية أقلعت من مطار حميميم إلى الجنوب السوري منع تكرار الهجوم الجوي (الإسرائيلي) على العاصمة السورية وضواحيها في ليلة 19/20 سبتمبر/أيلول . ووفقا لنفس المعلومات فإن الطائرات التي منعت تكرار الهجوم (الإسرائيلي) روسية.



يذكر أن طائرتين حربيتين على الأقل، أقلعتا من مطار حميميم عند الساعة الثامنة مساء 19 سبتمبر. ثم تم إسقاط الطائرة المسيرة (الإسرائيلية) التي انتهكت أجواء سوريا، فلم يتكرر الهجوم في ريف العاصمة السورية.



ووفقا لمصادر إعلامية فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توعد أثناء لقائه برئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد ( إسرائيل ) في حال استمرت تل أبيب في توجيه الضربات لسوريا .





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