الرئيسية | عربي و دولي الحشد يتوغل تجاه الحدود الأردنية لطرد داعش

وطنا اليوم-عمان :ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي العراقي إن "قوات الحشد الشعبي والجيش واصلت، صباح الجمعة عمليات "إرادة النصر" الخامسة بيومها الخامس في الانبار لتطهير بعض المناطق من فلول داعش الإرهابي ومخلفاته من السلاح والعتاد والمضافات التي تركها".

ونقل البيان عن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح قوله، إن "القوات المشاركة في العملية تمكنت من التوغل مسافة 75 كم باتجاه الحدود السعودية والحدود الاردنية وخلال هذه المسافة تم تطهير عشرات القرى والأودية حيث تدقيق ساكني القرى تدقيقا امنيا كما تمت مصادرة دراجة كانت متروكة وسط الصحراء".

واضاف ان "عملية تقديم معلومات استخبارية دقيقة من قبل الحشد الشعبي لطيران الجيش العراقي وعلى اثر تلك المعلومات تم تدمير عجلة نوع بيك اب تابعة للعدو الارهابي شرق وادي الغذف كما تم القاء القبض على خمسة عناصر مشتبه بهم".

وأشار مصلح الى، ان "قوات الحشد والجيش تمكنت من التمركز بأهدافها الاخيرة ولم يتبق الا القليل ونعلن انتهاء العمليات وذلك بتحقيق جميع الاهداف المرسومة"، مبينا ان "هذه النتائج تحققت في اليوم الرابع من العمليات".

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