تويتر أحمر ودعوات للنزول إلى الشوارع ضد السيسي

وطنا اليوم-عمان:صبغ ناشطون مصريون موقع تويتر باللون الأحمر، عبر تغيير صورهم الشخصية، تعبيرا عن المشاركة في الاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع.

وتحدث ناشطون، الجمعة، عن بدء أولى مبادرات الاحتجاج في الشارع، بينما شدد آخرون على ضرورة عدم التراجع.

وفي حديث ، قال ناشطون إن الأجواء ما تزال هادئة، وأن بعض الشبان ينزلون بشكل متفرق لالتقاط صور أثناء رفعهم لافتات احتجاجية، فيما يُتوقع أن تزداد رقعة الحراك في ساعات المساء، وسط "تفاؤل حذر" وقلق من بطش النظام.

ورصد خلال جولة بميدان التحرير وسط القاهرة، مساء الخميس، انتشارا مكثفا لقوات الشرطة المدنية في الميدان والشوارع المحيطة به وحتى ميدان عبد المنعم رياض، بالإضافة لوجود تمركزات أمنية مكثفة أمام نقابة الصحفيين، وفي مدخل شارع قصر العيني، الذي تتواجد فيه مقرات الحكومة ومجلسا النواب والشورى.

كما تم إخلاء ميدان المطرية بشرق القاهرة من الباعة الجائلين ومواقف سيارات الأجرة، وأحاطت به سيارات أمنية مجهزة بكاميرات ومعدات أمنية، وهو ما تكرر في ميدان المحطة بحلوان، ومداخل شارعي فيصل والهرم من ناحية الجيزة، كما تم إغلاق نفقي العروبة والثورة اللذين يوصلان للقصر الجمهوري بمصر الجديدة.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورا للمدرعات العسكرية القادمة من ثكنات الجيش الثالث، في طريقها للقاهرة عن طريق السويس الصحراوي.