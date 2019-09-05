الرئيسية | عربي و دولي امن عدن ينفذ عدة عمليات أمنية في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد .



وطنا اليوم-عدن: نفذت قوات أمن العاصمة عدن بقيادة اللواء الركن شلال علي شائع صباح اليوم

الخميس عدة عمليات أمنية ناجحة في مديريات الشيخ عثمان ودار سعد في

العاصمة عدن .

وانتشرت كتائب امنية منذ ساعات الصباح الأولى في انحاء متفرقة من

المديريات المستهدفه لتنفيذ عدة عمليات امنية .



ويأتي هذا الإنتشار الأمني ضمن الخطة الامنية التي اعلن عنها مدير امنعدن نهاية الشهر المنصرم لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.



وقال مدير امن عدن في كلمة امام القوات الامنية المشاركة ان هذه العمليات هي استمراراً لجهود إدارة الامن في تجفيف مصادر السلاح والحد من حمله.



واوضح اللواء شلال ان أمن عدن اطلق حملات توعوية بتزامن مع العمليات الأمنية على الارض وهي مستمره منذ ال 21 من الشهر الماضي .



واكد اللواء شلال شايع ان بنك اهداف قوات الامن مفتوح ولن تترك من يريد العبث بالأمن والسكينة وتحويل المنازل والمزارع الى اوكار لقوى الفوضى والارهاب ، مشدداً ان كل العمليات الامنية تنفذ اجراءاتها وفق للقانون .



واشاد اللواء شلال بالكتائب الأمنية المشاركة والتي أكد أنها ستواجه بحزم وقوة كل من يحاول التقدم بإتجاه المحافظات الجنوبية المحرره ولن نترك شبوة وابين تواجه العدو لوحدها .



ورافق اللواءشلال شايع في النزول كلا من العقيد محمد حسين الخيلي قائد كتائب الطوارئ في امن عدن والرائد اوسان العنشلي قائد كتائب العاصفة .

















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