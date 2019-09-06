الرئيسية | عربي و دولي وفاة زين العابدين بن علي بأحد مستشفيات السعودية

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توفي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وأوضحت أن الرئيس الأسبق توفي الخميس، في أحد المستشفيات بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وولد زين العابدين بن علي، في 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

عين زين العابدين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

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