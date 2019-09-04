الحرب العالمية الثالثة يتصدر هاشتاغات تويتر في السعودية

وطنا اليوم-عمان:تصدر هاشتاغ "الحرب العالمية الثالثة"، قائمة "التريند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في السعودية.

وبعد أيام على الهجوم الصاروخي الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في بقيق شرق المملكة، انشغل المغردون في السعودية، بالحديث عن احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وعبر مغردون سعوديون عن تخوفهم من التطورات في المنطقة، لا سيما بعد الضربة التي تبنتها جماعة الحوثي، وما أعقبها من تحذيرات حول احتمالية نشوب حرب في المنطقة.

ونشط ذات الهاشتاغ، في الإمارات، التي أعلنت دخولها في "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، الذي كانت الولايات المتحدة اقترحته في وقت سابق.

وكانت جماعة الحوثي، هددت الأربعاء باستهداف أبو ظبي ودبي، في حال واصلت الإمارات مشاركتها في الحرب اليمنية.

ويأتي هاشتاغ "الحرب العالمية الثالثة"، في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من نشوب حرب شاملة في المنطقة إن تعرضت إيران لأي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية.