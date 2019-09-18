الرئيسية | عربي و دولي ترامب: الهجوم على إيران أمر سهل .. انتظروا الـ48 ساعة المقبلة

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، الهجوم على إيران "أمر سهل"، بالنسبة للجيش الأمريكي.

وأشارت ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا.

وتابع ترامب "أمريكا لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات السعودية، وهي الآن تعرف كل ما حدث تقريبا".

واستمر قائلا "لدينا الكثير من الخيارات للرد على إيران".

وقال ترامب للصحفيين إنه سيقدم المزيد من التفاصيل خلال الـ48 ساعة المقبلة حول العقوبات الأمريكية المتزايدة.

وأضاف "تفكيري من إيران لم يتغير، لكني لن أتحدث عن خطواتي المقبلة بشأن طهران".

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت أن الهجوم وقع عليها بـ"18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وأشار إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.

وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار "إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا" على تورط طهران في هجمات أرامكو.

وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا "رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك".

وأردف "الهجوم الذي تعرضنا له كان هجوما على المجتمع الدولي".

وأكّد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها.

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