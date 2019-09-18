الرياض تنفي تنفيذ هجوم أرامكو من اليمن وتتهم إيران

وطنا اليوم-عمان:اتهمت السعودية إيران الأربعاء بالوقوف خلف الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو النفطية السبت الماضي، نافية أن تكون الهجمات انطلقت من اليمن بحسب ما أعلنت في وقت سابقة جماعة الحوثي.

وفي مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع السعودية بالرياض، قال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي إن "إيران حاولت تزيف الحقائق، والهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبدعم إيراني"، مضيقا: "الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن".

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى "الاعتراف بالاعتداءات الإيرانية الخبيثة"، مشيرا إلى أن الهجوم على أرامكو "لا يستهدف السعودية فقط بل يستهدف العالم برمته، والهجوم يستهدف التأثير على الاقتصاد العالمي""، وفق تعبيره.

واستعرض الماكي في المؤتمر الصحفي بقايا الطائرات والصواريخ المستهدفة في الهجوم، وقال إن بعضها صواريخ كروز مشيرا إلى أن "إيران هي التي صنعت هذه الأسلحة التي استهدفت أرامكو".

وأضاف المتحدث السعودي أنه "تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على المنشآت النفطية "، ولفت إلى أنه كان "ممنهجا عبر صواريخ كروز وطائرات مسيرة وذات منشأ إيراني".

وقال المالكي إن بلاده: "تواصل التحقيقات لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ المسيرة وستشارك المعلومات التي نخلص إليها من حلفائنا".