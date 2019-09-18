 وطنا نيوز -فاجعة فلسطينة: مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير
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فاجعة فلسطينة: مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير
التاريخ : 18-09-2019 09:37:49 المشاهدات: 344

وطنا اليوم-عمان:توفي اربعة فلسطينيين واصيب ثلاثة آخرين، فجر الأربعاء، إثر حادث سير مروع على الطريق الالتفافي بالقرب من بني نعيم شرق الخليل.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات ان اربعة مواطنين لقوا حتفهم جراء حادث تصادم مركبتين مع بعضهما البعض بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء.

وبحسب مصادر في الهلال الاحمر الفلسطيني، فقد لقي الشبان: ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عاما و امير محمد رشدي مناصرة 19 عاما و عبد الله عطا مناصرة 19 عاما والفتى أحمد محمد مناصرة 14 عاما مصرعهم في الحادث، وتم نقل ثلاث اصابات الى مستشفيات تابعة الاحتلال، وحالة المصابين ما بين خطرة الى خطرة جدا، واعلن في وقت لاحق عن وفاة اثنين منهما، وتم نقل اصابة الى مستشفى الميزان التخصصي في الخليل.


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