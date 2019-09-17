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الكويت تدعو قواتها المسلحة لليقظة والاستعداد لأي مواجهة
وطنا اليوم-عمان:دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، القوات المسلحة في بلاده "إلى ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
وأضاف أن الكويت تقف إلى جانب السعودية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية أرامكو يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
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