الكويت تدعو قواتها المسلحة لليقظة والاستعداد لأي مواجهة

وطنا اليوم-عمان:دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، القوات المسلحة في بلاده "إلى ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن الكويت تقف إلى جانب السعودية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية أرامكو يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والسبت الماضي، تعرضت منشآت لأرامكو في السعودية لهجومين شرق البلاد، وتعرضت مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص لأضرار بالغة، لا سيما أنهما يمثلان غالبية إنتاج النفط السعودي.

وتبنى الهجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.