الرئيسية | عربي و دولي تنياهو يحمل سماعة ويستجدي المستوطنين بالتصويت له

وطنا اليوم-عمان:ظهر رئيس وزراء الاحتلال رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في محطة الباصات المركزية في القدس المحتلة وهو يستجدي المستوطنين للتصويت له.

ووفق موقع " 0404" العبري، فإن نتنياهو خلال تواجده في محطة الحافلات المركزية في القدس طلب من المستوطنين التصويت له في انتخابات الكنيست الـ22 التي تجري اليوم قائلا " هل تريدون غانتس رئيسا للوزراء؟ هل تريدون حكومة يسارية؟.

وفتحت صناديق الاقتراع للانتخابات الاسرائيلية صباح اليوم عند الساعة السابعة صباحا على أن تبدأ النتائج الأولية لها بالظهور في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

وقال ائتلاف للأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات الإسرائيلية، إن نسب مشاركة المواطنين العرب في عملية الاقتراع جيدة ولكنها ليست كافية.

وقالت القائمة المشتركة في تصريح مكتوب إن "نسب التصويت حتى الآن جيدة، ولكنها غير كافية، وبحاجة لجهد أكبر حتى نحقق إنجازًا، خاصة مع وجود ارتفاع كبير وغير مسبوق عند المجتمع اليهوديّ، ما قد يقلل من احتمالات زيادة التمثيل العربيّ".

والقائمة المشتركة هي ائتلاف ما بين 4 أحزاب عربية.

وطالبت القائمة المشتركة الجمهور العربي، بـ"الاستعجال بالتصويت وعدم الانتظار حتى ساعات متأخرة".

وناشدت الناخبين العرب "التصويت للمشتركة للوصول إلى أعلى نسبة تصويت، وسدّ الفارق في نسب التصويت بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، لأنّ هذا شرط كي نزيد من عدد نوابنا، وفي هذا قوّة لنا وضربة لنتنياهو واليمين المتطرف".



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