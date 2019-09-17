الملك سلمان يتوعد من يقف وراء هجمات أرامكو الأخيرة

وطنا اليوم-عمان:توعد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، من يقف وراء هجمات أرامكو الأخيرة، دون أن يسمي أو يشك بأي طرف بأنه يتحمل مسؤوليتها.

وأكد الملك سلمان أن "السعودية ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر هذه الهجمات".

وأكد العاهل السعودي خلال جلسة لمجلس الوزراء، قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.

والسبت الماضي، تعرضت منشآت لأرامكو في السعودية لهجومين شرق البلاد، وتعرضت مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص لأضرار بالغة، لا سيما أنهما يمثلان غالبية إنتاج النفط السعودي.

وتبنى الهجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.