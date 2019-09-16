 وطنا نيوز -بوتين عن حرب اليمن: واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
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بوتين عن حرب اليمن: واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
التاريخ : 16-09-2019 09:14:07 المشاهدات: 780

وطنا اليوم-عمان: استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآية من القرآن الكريم في معرض حديثه عن الأزمة بين اليمن والسعودية، وضرورة تنظيم الحوار الأطراف المتنازعة.

وقال الرئيس الروسي إن في اليمن هو كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار، ودعا أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانا نموذجا يحتذى لجمعهم حول طاولة واحدة، واستشهد بوتين بآيات من القرآن الكريم قائلا: "هنا أريد أن أتذكر بعض الآيات من الذكر الحكيم: " واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا".


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