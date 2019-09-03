التحالف: الأسلحة المستخدمة ضد أرامكو السعودية إيرانية

وطنا اليوم-عمان:قال المتحدث باسم التحالف الذي يشن حملة عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية "إيرانية".

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد السعودي تركي المالكي "التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي على خريص وبقيق تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة هي إيرانية".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على المنشأتين المملوكتين لشركة النفط السعودية العملاقة "ارامكو".

إلا أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وجه الاتهام إلى طهران.

وقال المالكي أن هذه الضربة لم تأت من الأراضي اليمنية كما يقول الحوثيون الذين وصفهم بأنهم "أداة في ايدي الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني الارهابي".