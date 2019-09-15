من أرض الغور .. نتنياهو يتعهد مجددا بضمه لسيادة تل أبيب

وطنا اليوم-عمان:تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مجددا بضم مناطق في غور الأردن وشمال البحر الميت لسيادة تل ابيب، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التي ستجري الثلاثاء.

ووصف نتنياهو غور الأردن بالجدار الحامي لكيان الاحتلال من الجهة الشرقية.

وقال نتنياهو، في جلسة حكومته الأسبوعية الأحد: "لقد عينتُ فريق عمل برئاسة وكيل ديوان رئيس الحكومة، والذي سيضع الخطوط العريضة لخطة فرض السيادة".

وكشف نتنياهو أن فرض سيادة تل ابيب على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراض أخرى ضرورية لأمننا وتراثنا، ستُطرح في 'صفقة القرن'، التي ستُعرض سريعا جدا بعد الانتخابات".