خريطة صفقة القرن الأمريكية تظهر موقع غور الأردن

وطنا اليوم-عمان:نشر زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت الأحد، خريطة تظهر تفاصيل الحدود في خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه بصدد إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وحذر بينيت في تغريدة نشرها بموقع "تويتر" من خطورة "صفقة القرن" بالنسبة لإسرائيل، موضحا أن اللون الأسود بالخريطة يمثل 90 بالمئة من الضفة الغربية، بينما تظهر السيادة الإسرائيلية على المناطق الملونة بالأبيض على الخريطة.

ورأى بينيت أن مقترح الخطة يمثل "جحيم لكل مستوطني أريييل وعوفرا وكريات أربع (..)، إنها نهاية الاستيطان"، مضيفا أن "نتنياهو تحدث عن السيادة في المستوطنات، لكنه تجنب عن عمد القول السيادة على أراضي C، ووعد بعدم إخلاء أي مستوطنة".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "هناك خطرا يهدد المستوطنات التي ستبقى بعد أن يحيط بها الفلسطينيون".

في حين، أظهرت الخريطة التي نشرها بينيت "غور الأردن" تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، بينما يتم ضم التجمعات الاستيطانية وربطها مع المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية بشبكة طرق التفافية تمزق الضفة الغربية المحتلة.







