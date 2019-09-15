أنباء متضاربة عن صحة زين العابدين بن علي.. ونشطاء ينعونه

وطنا اليوم-عمان:تضاربت الأنباء حول الوضع الصحي للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بعدما تداول نشطاء خبرا يؤكد وفاته مستندين إلى منشور لمحاميه في تونس منير بن صالحة، الذي كتب بموقع "فيسبوك": "الشعب التونسي يقول لك شكرا إنها نهاية رجل عظيم"، قبل أن يحذف الكلمات الأخيرة.

وأثار منشور محامي الرئيس التونسي السابق، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين نشطاء يؤكدون وفاته وآخرين ينفون ذلك.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام، من إعلان محاميه نقل موكله إلى مستشفى في السعودية، مؤكدا أن "ابن علي يعاني من أزمة صحية"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

ويقيم ابن علي (83 عاما) في منفاه الاختياري بالسعودية منذ اندلاع ثورة شعبية ضده في عام 2011، أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد، وفجرت بعد ذلك ثورات في العالم العربي.