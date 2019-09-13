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مغردون إماراتيون يهاجمون قناة العربية ويشتمونها
وطنا اليوم-عمان:شن مغرد إماراتي شهير، الجمعة، حملة ضد قناة العربية، واصفا إياها بصفات بذيئة، وموجها سهامه لرئيس مجلس التحرير لديها عبد الرحمن الراشد بعد تغطية القناة لوفاة إماراتيين، الأمر الذي لقي تفاعلا إماراتيا من المغردين معه.
يشار إلى أن الإمارات أعلنت الجمعة، مقتل ستة من جنودها جراء ما قالت إنه "حادث تصادم آليات".
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة" الإماراتية أعلنت فيه "استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".
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