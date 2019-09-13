مغردون إماراتيون يهاجمون قناة العربية ويشتمونها

وطنا اليوم-عمان:شن مغرد إماراتي شهير، الجمعة، حملة ضد قناة العربية، واصفا إياها بصفات بذيئة، وموجها سهامه لرئيس مجلس التحرير لديها عبد الرحمن الراشد بعد تغطية القناة لوفاة إماراتيين، الأمر الذي لقي تفاعلا إماراتيا من المغردين معه.

وبعد أن وصف الإماراتي حمد المزروعي، قناة العربية بـ"العا..ة"، انتقد وصف القناة لضحايا الإمارات بـ"القتلى" مطالبا بتسميتهم "شهداء".

ووجه تغريدة أخرى هاجم فيها الراشد وزاد بالإساءة إلى زوجته ريما مكتبي، قائلا: "الراشد كلمة مقتل اسال عنها مكتبي بلكي تعلمك أن المقتل في الضاحية أما اللي استشهدوا قدموا أرواحهم في الدفاع عن الدين والأمه يعني عن شرفك وشرف مكتبي".

في المقابل، قامت قناة العربية بحذف التغريدة التي نشرتها على حسابها في "تويتر"، التي تضمنت عبارة قتلى، ولم تعلق على الإهانات التي وجهها المغرد الإماراتي.

ولاحقا، حذف كذلك المزروعي تغريدته التي شتم بها قناة العربية، ولكنه أبقى على التغريدة التي حملت إساءات للراشد الذي سبق أن كان مديرا عاما للقناة سابقا.

يشار إلى أن الإمارات أعلنت الجمعة، مقتل ستة من جنودها جراء ما قالت إنه "حادث تصادم آليات".

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة" الإماراتية أعلنت فيه "استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

ولم يشر البيان إلى مكان وزمان الحادث، أو إذا ما كان له علاقة بالوجود العسكري الإماراتي في اليمن.