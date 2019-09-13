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هل ينفذ أردوغان تهديداته ويغرق أوروبا باللاجئين؟
وطنا اليوم-عمان:تثير تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للتوجه نحو أوروبا، قلقا ومخاوف أوروبية حقيقية، وسط تساؤلات بمدى جديتها، وتوقيتها الذي يترافق مع التطورات الأخيرة في إدلب وشرق الفرات.
وفي عدة تصريحات متتالية، هدد أردوغان بشكل مباشر الدول الأوروبية، بفتح الأبواب أمام اللاجئين، إن لم تحصل بلاده على المساعدات الدولية اللازمة، مشددا "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصة من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب، في حال استمرار ذلك".
وأكد أردوغان أن تركيا "لم يعد بإمكانها تحمل موجة لجوء جديدة من سوريا، وأن التنظيمات الإرهابية تشكل أكبر عائق أمام عودة السوريين".
وفي الآونة الأخيرة، كشفت تقارير يوناية وتركية، أن هناك زيادة نسبية في عدد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من تركيا.
والجمعة الماضية، وصل ما يقارب 500 مهاجر إلى الجزر اليونانية، من تركيا، في يوم واحد، كما ذكرت شبكة البث العام اليونانية.
وأمام تلك المخاوف الأوروبية، أشارت بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى أن أعداد المهاجرين من تركيا شهد ارتفاعا على نحو ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، وفي آب/أغسطس انتقل 8100 مهاجرين من تركيا إلى جزر بحر "إيجه" اليونانية.
فيما أكدت ألمانيا، التزاماتها تجاه اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، معربة عن قلقها لتزايد أعداد اللاجئين الذين وصلوا مؤخرا إلى الجزر اليونانية، بحسب التصريحات التي أدلت بها.
أكدت ألمانيا يوم الجمعة من جديد التزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ووصفت مرة أخرى الصفقة بأنها "نجاح" في وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، بحسب تصريح لنائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية.
ويكمن السبب الثالث، كما يرى المختص بالشأن التركي، أن أنقرة تشعر وفق تقييماتها الداخلية أنها غير قادرة على استيعاب مهاجرين جدد من إدلب، بل تسعى لتخفيف العبء القائم، وتحديدا في المدن الكبيرة مثل اسطنبول، في محاولة لضبط المسألة.
وحول سبب انزعاج أوروبا من ملف اللاجئين، أشار إلى أن المسألة ترجع إلى خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 و2016، خاصة بين دول في الشرق، التي تزعمتها اليونان والنمسا، وأخرى بالغرب، تزعمتها فرنسا وألمانيا، توصلوا بعدها إلى اتفاق مع تركيا، بإعادة اللاجئين فيما بينهم في آذار/ مارس 2016.
ونوه إلى أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين، موضوع خلاف وشقاق بين دول الاتحاد، وكان العامل الأبرز في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما عرف بالبريكست، وهناك العديد من الدول في جنوب القارة، كإيطاليا واليونان، وشرقها كبولندا وهنغاريا تتشارك مع بريطانيا تخويف شعوبها من تدفق المهاجرين، ما قد يهدد وحدة كيان الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تركيا، ترى أنه على أوروبا أن تدعم خياراتها السياسية لإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، وإعادة جزء من اللاجئين السوريين "طوعا" إلى مناطقهم، ومن ثم التخفيف سياسيا واقتصاديا عن كاهل حكومتها أعباء استضافتهم.
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