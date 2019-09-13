أمريكا ترصد مكافأة بالملايين لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء!

وطنا اليوم-عمان:رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن عدة أشخاص لهم علاقة بتنظيم القاعدة في سوريا .

ووفقاً لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، فان هؤلاء الأشخاص هم : "أبو عبد الكريم المصري فاروق السوري وسامي العريدي".

وتقول الخارجية الأمريكية، ان هؤلاء من كبار قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا .

واستعرضت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، تفاصيل المستهدفين ، وهم ، أبو عبد الكريم المعروف أيضا باسم كريم هو مواطن مصري كان عضوا في مجلس شورى تنظيم حراس الدين عام 2018 وعمل وسيطا بين هذا التنظيم وجبهة النصرة ، وفاروق السوري المعروف أيضا باسم سمير حجازي وأبو همام الشامي هو مواطن سوري قاتل في أفغانستان في التسعينيات من القرن الماضي وقام بتدريب مقاتلي القاعدة في العراق.

كما ان العريدي المعروف أيضا باسم أبو محمود الشامي مسؤول الشريعة في تنظيم حراس الدين وشارك في أعمال إرهابية، وفقا لوكالات أنباء عالمية .

وبحسب البيان فقد دفع برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية منذ انشائه في عام 1984 أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات ساعدت في تقديم "إرهابيين" إلى العدالة أو منع وقوع اعمال إرهابية في العالم .