رجل أعمال يحرض على قتل محمد علي.. وردود ساخطة

وطنا اليوم-عمان:تداولت وسائل إعلام مصرية الخميس، صورة توثق "شيكا بنكيا" مرصودا من رجل أعمال كمكافأة لمن يقتل المقاول والفنان محمد علي.

وقالت شبكة "رصد" إن رجل الأعمال المصري رصد مكافأة بقيمة 5 ملايين جنيه عبر حسابه الشخصي، لمن يقتل المقاول والفنان محمد علي، عقابا له على انتقاده الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش.

ولاقى عرض رجل الأعمال المصري هذه المكافأة ردودا مصرية غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ذلك يعد تهديدا وتحريضا لقتل محمد علي.

وواصل الفنان ورجل الأعمال المصري، محمد علي، بث مقاطع الفيديو التي يكشف فيها عما يصفه بالفساد المتجذر داخل الجيش ومؤسسة الرئاسة المصرية، متحدثا بالأسماء عن عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين أكد أنهم جمعوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب.







