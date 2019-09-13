ترمب لا يصدّق أنّ تل أبيب تتجسس على البيت الأبيض

وطنا اليوم-عمان:نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس معلومات تحدّثت عن إمكان أن تكون تل ابيب "تجسّست" على البيت الأبيض، مؤكّداً من جديد أنّ علاقته بالدولة العبرية "ممتازة".

وقال ترمب "لا أصدّق ذلك. لا أعتقد أنّ "الإسرائيليّين" يتجسّسون علينا. يصعب عليّ تصديق ذلك". وأضاف "كلّ شيء ممكن، لكنني لا أصدّق هذا".

وكان موقع بوليتيكو ذكر أنّ مسؤولين أمريكيّين يعتقدون أنّ الاحتلال زرع على الأرجح أجهزةً عدّة تُسمّى "ستينغ راي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بثّ الأبراج الخلويّة لاعتراض مكالمات ورسائل نصّية.

وكتب الموقع "من المرجّح أنّ الأجهزة معدّة للتجسّس على الرئيس دونالد ترمب وفق (رواية) أحد المسؤولين السابقين إضافةً الى مساعديه الكبار والمقرّبين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت جهود تل ابيب قد نجحت".

وكانت تل ابيب حليفة واشنطن أصدرت في وقت سابق نفياً قاطعاً.

كما نفى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الخميس حصول ذلك، مندّداً برواية مُلفّقة. وقال "لديّ مبدأ توجيهي: لا تجسّس على الولايات المتّحدة"، مشيراً إلى أنّ هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات".