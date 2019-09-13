بالأرقام.. تفاصيل رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة

وطنا اليوم-عمان:نشرت وسائل اعلام سعودية، تفاصيل رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد قرر إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص بقيمة 300 ريال، بحسب ما نشرت صحيفة الوئام السعودية.

وجاءت إعادة الهيكلة على النحو التالي:

تأشيرة زيارة لغرض” العمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب و أصدقاء أو أخرى دخول مرة واحدة صلاحيتها 3 أشهر ومدة الإقامة شهر برسوم 300 ريال، والدخول المتعدد صلاحيتها سنة و مدتها 3 أشهر بقيمة 300 ريال أيضا

تأشيرة الحج وتكون في موسم الحج ومدة الإقامة طوال الموسم لحين الانتهاء من المشاعر و قيمتها 300 ريال

تأشيرة المرورللزيارة “جوا وبحرا وبرا” صلاحيتها 96 ساعة و مدتها 96 ساعة و قيمتها 300 ريال