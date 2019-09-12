 وطنا نيوز -الأمم المتحدة تعلن أعداد النازحين في اليمن.. رقم صادم
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الأمم المتحدة تعلن أعداد النازحين في اليمن.. رقم صادم
التاريخ : 12-09-2019 07:27:04 المشاهدات: 1162

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، عن أرقام النازحين في اليمن منذ مطلع العام  الجاري، جراء الصراع المستمر.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إن أكثر من 350 ألف يمني نزحوا من مناطقهم خلال 2019.

وأوضحت أن "شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون".

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وبحسب بيانات للأمم المتحدة، فقد تسبب القتال في مقتل أكثر من 70 ألف شخص منذ مطلع العام 2016 إلى الآن.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق