الأمم المتحدة تعلن أعداد النازحين في اليمن.. رقم صادم

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، عن أرقام النازحين في اليمن منذ مطلع العام الجاري، جراء الصراع المستمر.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إن أكثر من 350 ألف يمني نزحوا من مناطقهم خلال 2019.

وأوضحت أن "شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون".

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وبحسب بيانات للأمم المتحدة، فقد تسبب القتال في مقتل أكثر من 70 ألف شخص منذ مطلع العام 2016 إلى الآن.